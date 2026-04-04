Дебютный гол Гонду за ЦСКА

В эти минуты проходит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Акроном» и ЦСКА. На пятой минуте гости открыли счет.
Отличился нападающий Лусиано Гонду. Это его дебютный официальный гол за московский клуб.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Самаре на «Солидарность Арене». Ее автор – Андрей Ерофеев.
- Армейцы забрали нападающего в январе в обмен на Игоря Дивеева.
- В составе предыдущей команды аргентинец забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче.
- За ЦСКА он провел пять игр без результативных действий, но с красной карточкой. Сегодня шестая встреча – и первое результативное действие.
