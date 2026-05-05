Генич определил главную стратегическую ошибку Челестини

5 мая, 11:29
10

Комментатор Константин Генич проанализировал работу бывшего главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

Он отметил, что с обменом в «Зенит» защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду красно-синие потеряли игру в обороне и чуть разрушили ее впереди.

– За этот сезон вы поняли, какой Челестини тренер? Может, удачная осень – просто стечение обстоятельств?

– Ну, нет. Все‑таки эту команду надо было подхватить после ухода Николича. В Николича были влюблены абсолютно все внутри клуба, все футболисты. И уход такой спонтанный, неожиданный уход тренера, который был явно не по спортивным результатам, разумеется, на команду мог повлиять очень негативно.

Но пришел Челестини, как‑то своими идеями быстренько всe подстроил. Футбол у него был совсем другой – не такой, как у Николича. Это футболистам нравилось: они здорово бежали, классно комбинировали. И мне кажется, ЦСКА осеннего отрезка – это был как раз тот образец, который хотел бы видеть Челестини.

Но, увы, мы неоднократно говорили о том, что на тот момент была действительно неглубокая скамейка, не такой большой вариант усиления игры с помощью замен. Ну и плюс Челестини смотрел на игроков и пытался разобраться.

Он же на пресс‑конференции после «Зенита» сказал: «Да, я могу ошибаться». И мне кажется, он не совсем верно оценил, так скажем, то, что происходит в РПЛ вдолгую. Например, вот это решение расстаться с Дивеевым и взять нападающего, который немножко закис в «Зените» – это одна из ошибок Челестини. И, насколько я понимаю, инициатива в этом обмене тоже шла от главного тренера.

ЦСКА ведь обладал еще до прихода Челестини одной из самых сильных оборон в нашей стране. Дивеев, Роша, Мойзес, Гайич – это была вообще непроходимая крепость. Ещe и в воротах всегда был Акинфеев, который может потащить.

И что мы видим сейчас? Все новички, которые пришли, действуют тактически не всегда уверенно, допускают индивидуальные ошибки. Это всe приводит к негативному результату. Соответственно, приходится выполнять какую‑то ненужную дополнительную работу игрокам середины поля – они теряют больше сил. Физически команда получается более разбалансированной.

И мы пришли к тому, что ЦСКА не приобрел в атаке с приходом Лусиано – чуть разрушил конструкцию игры впереди. И потерял в обороне. Вот это, пожалуй, главная, на мой взгляд, стратегическая ошибка и клуба, и самого Челестини, за которую он сейчас и поплатился.

Были хорошие моменты, очень хорошие. Все мы восторгались и работой Челестини, и вот этим внутренним командным единением. Может быть, Челестини не совсем верно повел себя с тем же Алексеем Березуцким, когда его «отодвинул». Сначала чуть‑чуть, потом всe дальше. Соответственно, Алексей команду покинул.

Но внутри тренерского штаба кто‑то из россиян для иностранного главного тренера всегда должен быть. Всегда должен человек с опытом: подсказать, кто как себя ведет, какие нюансы есть внутри российского футбола. Но здесь Фабио слишком, наверное, поверил в себя. Поверил в тех людей, которых он еще зимой пригласил. Вот результат этой веры.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Челестини Фабио Генич Константин
Комментарии (10)
САДЫЧОК
1777970878
Генич дерм@! Челестини хороший тренер. Не много забуксовал. Уволили зря. Дивеев привозник, хрустальный и слабый защитник. Всё встанет на свои места совсем скоро.
Интерес
1777971374
Везде-Челестини...А руководство КЛУБА тогда НАФИГА? А теперь посмотрим, кто открыто поблагодарил Фабио за сотрудничество(я ещё вчера написал, что это будет "оселок", на котором вся ситуация будет обрисована) : Акинфеев,Круговой,Обляков,Кисляк,Лукин,Глебов...Это только те,кого я видел и читал.Что в итоге? Понятно,что Мойзес не должен был доброго слова сказать, из-за конфликта, хотя мог бы и в благородство сыграть. То есть, высказались все лидеры нынешнего ЦСКА, отечественные игроки,"делавшие нам хорошее настроение".Данилов-ещё не по чину,но у него и не может быть ничего, кроме чувства благодарности за доверие.Что "в сухом остатке"остаётся? Пральна-понаехи последних семи месяцев,среди которых явно есть сплочённая сформировавшаяся группировка.Вот и делайте выводы.
АЛЕКС 58
1777971635
Мало того что оборону развалил,он и средину поля отдал соперникам. Зачем нужен Барин в основе,он не вписывается в игру ЦСКА.Ради лидерских качеств? Своих лидеров хватает. Как он в перерыве за пропущенные обвинил всех,кроме себя любимого!?
ScarlettOgusania
1777973348
Дивеев, наверное, не только из-за Челестини ушел, скорее всего, требовал повышения ЗП, на что у тренера мало влияния, там РУ должно было руку приложить... но Генич все "семейные тайны" стратегических ошибок раскрыл со своей комментаторской колокольни...)
Cleaner
1777982467
Вывод: Челестини фуфло, а не тренер!..(((
Император 1
1777983436
Не поспоришь
