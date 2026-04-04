Семак заявил, что ему мешают паузы на сборные

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что международные паузы негативно влияют на тренировочный процесс.

Об этом тренер сказал перед матчем 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

– Вы говорили, что команда не успевает полностью собраться после игр сборных. Насколько это сказалось на составе и тренировочном процессе?

– Конечно, это значительно сказалось на составе и тренировочном процессе. Такова ситуация.

– Луис Энрике и Дуглас Сантос сегодня на скамейке запасных. Они успели провести тренировку?

– Да, только вчера провели одну короткую тренировку. Но, учитывая логистику, разницу во времени – оба играли достаточно много. Конечно, на 100% они сегодня не готовы.

– Получат ли оба футболиста сегодня игровое время?

– Посмотрим. Я думаю, да. И один, и второй должны сыграть.