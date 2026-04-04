Судью матча «Акрон» – ЦСКА уличили в помощи гостям

Юрист, агент Антон Смирнов высказался об отмене гола в матче 23-го тура РПЛ – «Акрон» против ЦСКА (1:2).
Мяч форварда Артема Дзюбы («Акрон») на 90+3 минуте не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.
«Такие голы надо засчитывать. Никакого фола Дзюбы там не было», – написал Смирнов.
- Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.
- ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
- У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова