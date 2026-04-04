Судью матча «Акрон» – ЦСКА уличили в помощи гостям

Юрист, агент Антон Смирнов высказался об отмене гола в матче 23-го тура РПЛ – «Акрон» против ЦСКА (1:2).

Мяч форварда Артема Дзюбы («Акрон») на 90+3 минуте не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.

«Такие голы надо засчитывать. Никакого фола Дзюбы там не было», – написал Смирнов.