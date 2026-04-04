«Спартак» стал сотрудничать с производителем тапок

«Спартак» обрел нового партнера. Это бренд Nordman, который производит резиновые сланцы.
«Рады сообщить о начале сотрудничества с брендом резиновой обуви Nordman. И сразу же запускаем лимитированную коллекцию сабо с оригинальными джибитсами!
У обуви уникальный дизайн, специально разработанный для болельщиков «Спартака». Коллекция поступит в продажу в ближайшее время и будет доступна на всех маркетплейсах и в официальных магазинах партнера.
Расширяем красно-белый гардероб вместе», – написал клуб.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 38 очками после 22 туров.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
- Завтра, 5 апреля, «Спартак» примет «Локомотив».
Источник: телеграм-канал «Спартака»