Быстров предсказал точный счет дерби «Спартак» – «Локомотив»

Бывший спартаковец Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».
«По моему мнению, «Спартаку» ничего не дает то, что они играют с «Локомотивом» дома. На мой взгляд, фаворита в предстоящем матче нет. Могут и красно-белые победить, и красно-зеленые. Мне кажется, что будет хороший, атакующий футбол со стороны обоих команд. Я прогнозирую ничью со счетом 2:2», – сказал Быстров.
- Начало столичного дерби – в 19:30 мск. Перед очной игрой «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, а «Спартак» – на шестом.
- В отличие от «Локомотива», «Спартак» продолжает кубковый путь, претендуя на трофей.
- В августовской встрече первого круга «Локомотив» победил со счетом 4:2. Хет-трик оформил полузащитник красно-зеленых Алексей Батраков.
