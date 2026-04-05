Быстров предсказал точный счет дерби «Спартак» – «Локомотив»

Бывший спартаковец Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«По моему мнению, «Спартаку» ничего не дает то, что они играют с «Локомотивом» дома. На мой взгляд, фаворита в предстоящем матче нет. Могут и красно-белые победить, и красно-зеленые. Мне кажется, что будет хороший, атакующий футбол со стороны обоих команд. Я прогнозирую ничью со счетом 2:2», – сказал Быстров.