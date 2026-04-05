Джо Коул рассказал о срыве трансфера в «Спартак»

Бывший нападающий «Челси» Джо Коул рассказал, что мог оказаться в «Спартаке».

«Я расскажу вам историю, даже не знаю, известна ли она. Отец поведал мне еe много лет спустя, потому что это было безумное время. Тогда руководители «Челси» спросили моего отца: «Не хочет ли он уйти в аренду в московский «Спартак»?». Мой отец ответил: «В «Спартак» в аренду он не поедет».

Мой старик заявил: «Он будет играть в вашем основном составе, не сомневайтесь». Они поговорили с моим агентом и спросили: может, сказать мне об этом? Но поскольку контракт уже был подписан, они решили мне не говорить. В итоге в том году я сыграл 50 матчей», – сказал Коул в интервью подкасту Адебайо Акинфенвы Beast Mode On.