«Спартак» показал речь Карседо из раздевалки после победы над «Локо»

Главный тренер «Спартака» выступил в раздевалке после матча с «Локомотивом». Его речь опубликовала пресс-служба красно-белых.
«Парни, мы показали характер. В первом тайме мы не играли, как хотели. Но во втором тайме мы отдали всe, мы отдали все силы. Мы очень хорошая команда. Очень хорошая команда! Поздравляю! Победа!» – сказал Карседо.
- «Спартак» победил «Локо» в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1. Голы забили Эсекьель Барко и Пабло Солари.
- Команда с 72-й минуте играла в большинстве.
- Красно-белые набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.
Источник: телеграм-канал «Спартака»