«Спартак» показал речь Карседо из раздевалки после победы над «Локо»

Главный тренер «Спартака» выступил в раздевалке после матча с «Локомотивом». Его речь опубликовала пресс-служба красно-белых.

«Парни, мы показали характер. В первом тайме мы не играли, как хотели. Но во втором тайме мы отдали всe, мы отдали все силы. Мы очень хорошая команда. Очень хорошая команда! Поздравляю! Победа!» – сказал Карседо.