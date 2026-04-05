Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после матча с «Локомотивом».
«В первом тайме мы не показывали футбол, который хотели. Нам не хватало мобильности, спокойствии в передвижении мяча. Мы недостаточно расшатывали соперника передачами с фланга на фланг. Из-за этого выпустили Угальде.
Денисов может играть в разных ролях. Может взаимодействовать с Солари и так далее. Я очень доволен его игрой сегодня. Он заслуженно получил игрока матча», – сказал Карседо.
- «Спартак» победил «Локо» в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1. Голы забили Эсекьель Барко и Пабло Солари.
- Команда с 72-й минуте играла в большинстве.
- Красно-белые набрали 41 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.
