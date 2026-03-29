Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»

29 марта, 21:36
6

Агент, блогер Тимур Гурцкая прокомментировал желание Артема Дзюбы вернуться в «Спартак».

«Я был бы не против категорически этой истории, если бы был уверен, что это его последний год. Что он работает последний год и заканчивает с футбольной карьерой. Вот в таком случае я не уверен, что это был бы вред для команды. Как игрок, как амбициозный игрок, который хочет играть в этом возрасте, это уже некая проблема клуба. А если он приходит и готовит себя к завершению карьеры, к тренерской деятельности, может, помочь в раздевалке связать русских и иностранцев, то как играющий тренер на поле – для очень сильного харизматичного, а не такого, как сейчас, – это было бы неплохо.

Возможно, я бы думал о том, чтобы вернуть или Дзюбу, или Джикию на год, если был бы уверен, что они заканчивают с карьерой. Потому что сейчас русского лидера нет. Зобнин не харизматичный русский лидер. А такой нужен», – сказал Гурцкая.

  • Дзюба выступает за «Акрон».
  • Он лучший бомбардир в истории российского футбола.
  • Вероятно, летом Артем завершит карьеру.

Еще по теме:
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Гурцкая Тимур
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
R_a_i_n
Как говорится : "он хоть и сукин сын, но он наш сукин сын". Однако, после всех перформансов Дзюбы не думаю, что его возвращения ждут в среде спартаковского сообщества. Эта история из разряда «береги честь смолоду»
Ответить
NewLife
NewLife
Кому нах интересен Гурцкая и его домыслы о зюбе. Это чья фраза: "потенциальное возвращение", некомпетентных редакторов ?
Ответить
NewLife
NewLife
"потенциальное возвращение" ? Это кто так бесстыже выдает желаемое за действительное ?
Ответить
VVM1964
VVM1964
То, как ушёл и как себя вёл главный дрочер страны, то дорога в Спартак ему закрыта ! (я надеюсь) Пусть харизму свою где-то в другом месте чешет !...
Ответить
Бумбраш
Бумбраш
Я одного не пойму,в этой гурцкой где тупости больше? в блогере или агенте?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 