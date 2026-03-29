Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Агент, блогер Тимур Гурцкая прокомментировал желание Артема Дзюбы вернуться в «Спартак».

«Я был бы не против категорически этой истории, если бы был уверен, что это его последний год. Что он работает последний год и заканчивает с футбольной карьерой. Вот в таком случае я не уверен, что это был бы вред для команды. Как игрок, как амбициозный игрок, который хочет играть в этом возрасте, это уже некая проблема клуба. А если он приходит и готовит себя к завершению карьеры, к тренерской деятельности, может, помочь в раздевалке связать русских и иностранцев, то как играющий тренер на поле – для очень сильного харизматичного, а не такого, как сейчас, – это было бы неплохо.

Возможно, я бы думал о том, чтобы вернуть или Дзюбу, или Джикию на год, если был бы уверен, что они заканчивают с карьерой. Потому что сейчас русского лидера нет. Зобнин не харизматичный русский лидер. А такой нужен», – сказал Гурцкая.