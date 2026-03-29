Березуцкого могут уволить из «Урала» спустя 3 месяца

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий находится под угрозой отставки. Ситуация ухудшилась после поражения от «Родины» (1:3) в матче Первой лиги.
Это был матч главных претендентов на вторую прямую путевку в РПЛ.
«Отставка? Это мы будем решать с президентом. Это не общественные действия, это разговор с президентом. Сейчас посмотрим», – сказал Березуцкий после игры в Химках.
- Бывший защитник сборной России Березуцкий возглавил «Урал» в декабре. При нем команда провела пять матчей, выиграв только один. Екатеринбуржцы из-за этого покинули зону прямого выхода в РПЛ.
- «Урал» теперь отстает от зоны прямых путевок в РПЛ на четыре очка.
- Заменить Березуцкого может Сергей Юран.
Источник: «Бомбардир»