Березуцкого могут уволить из «Урала» спустя 3 месяца

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий находится под угрозой отставки. Ситуация ухудшилась после поражения от «Родины» (1:3) в матче Первой лиги.

Это был матч главных претендентов на вторую прямую путевку в РПЛ.

«Отставка? Это мы будем решать с президентом. Это не общественные действия, это разговор с президентом. Сейчас посмотрим», – сказал Березуцкий после игры в Химках.