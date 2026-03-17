Иванов объяснил, почему «Урал» пока не разорвал контракт с обвиненным в убийстве Секачом

Президент «Урала» сообщил, что клуб расторгнет контракт с защитником Даниилом Секачом в случае признания игрока виновным по решению суда.

«Только суд может признать человека виновным. Будет вынесено решение, конечно, будем расторгать договор. Пока у него действующий контракт. Он не будет получать зарплату, потому что не ходит на работу, но договор действует», – заявил Иванов.

Ранее Тушинский суд Москвы принял решение отправить Секача в следственный изолятор на два месяца, до 14 мая включительно. Это решение связано с обвинениями в убийстве и грабеже женщины в Москве.

17 марта стало известно, что против футболиста возбуждено еще одно уголовное дело – по статье «Насильственные действия сексуального характера».