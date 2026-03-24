  • Мать игрока «Урала-2», подозреваемого в убийстве, рассказала, как мошенники могли обмануть футболиста

Мать игрока «Урала-2», подозреваемого в убийстве, рассказала, как мошенники могли обмануть футболиста

24 марта, 09:13

Татьяна, мать обвиненного в убийстве защитника «Урала-2» Даниила Секача, рассказала, что телефонные мошенники могли обмануть футболиста под предлогом доставки заказа из маркетплейса.

«Он мне в середине февраля примерно позвонил, спросил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?». Я сказала, что ничего не заказывала, и что, наверное, это мошенники. Мы с ним поговорили, а потом через два дня он снова спросил меня, не заказывала ли я ему что-то, и был каким-то взволнованным», – сказал женщина.

Она добавила, что пыталась узнать у сына, что случилось и кто ему звонит, однако он лишь убеждал ее, что у него все хорошо.

В понедельник Тушинский районный суд Секача по обвинению в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы. В деле также фигурируют девушка, которая привезла игроку болгарку по указанию телефонных мошенников, и несовершеннолетний курьер, они тоже арестованы.

Как рассказывали в прокуратуре, по словам футболиста, ему позвонила неизвестная девушка, которая под предлогом поиска посылки узнала у него персональные данные, после чего ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги», а также номер телефона, по которому «необходимо» позвонить.

Надзорное ведомство сообщало, что неизвестные шантажировали Секача.

  • 20-летний Секач в прошлом году провел 14 матчей за «Урал-2» во Второй лиге.
  • Ранее он выступал за юношеские команды «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и УОР №5 «Мастер-Сатурн».

Источник: РИА «Новости»
Урал-2 Секач Даниил
