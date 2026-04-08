У клуба Первой лиги возникли проблемы с бюджетом

«Черноморец» не подтвердил бюджет для получения лицензии РФС-2, позволяющей в сезоне-2026/27 выступать в Первой лиге, к дедлайну 4 апреля.

У новороссийцев, отправивших все остальные документы, ещe есть чуть больше месяца, чтобы это сделать, однако клуб будет оштрафован, и ему будут начислять пени.

На сегодняшний день у «Черноморца» нет целевого финансирования на следующий сезон. В клубе предпринимают попытки, чтобы решить этот вопрос.