У клуба Первой лиги возникли проблемы с бюджетом

«Черноморец» не подтвердил бюджет для получения лицензии РФС-2, позволяющей в сезоне-2026/27 выступать в Первой лиге, к дедлайну 4 апреля.
У новороссийцев, отправивших все остальные документы, ещe есть чуть больше месяца, чтобы это сделать, однако клуб будет оштрафован, и ему будут начислять пени.
На сегодняшний день у «Черноморца» нет целевого финансирования на следующий сезон. В клубе предпринимают попытки, чтобы решить этот вопрос.
- «Черноморец» занимает 15-е место в Первой лиге с 29 очками после 27 туров. Команда опережает «Уфу», находящуюся в зоне вылета, на 2 очка.
- Новороссийцы проводят в Первой лиге 3-й сезон подряд. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место.
Источник: Metaratings.ru