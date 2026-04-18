Экс-футболист сборной России закончил карьеру в 36 лет

Дмитрий Стоцкий объявил о завершении профессиональной карьеры.
«В сентябре я завершил карьеру игрока. Тогда был мой последний официальный матч. Я повесил бутсы на гвоздь.
Медиалига мне не очень интересна. И клубы из этого турнира не слишком сильно мной интересовались.
Сейчас буду учиться на тренера. Хочу попробовать себя в этой роли», – сказал 36-летний Стоцкий.
- Дмитрий – правый защитник
- Он поиграл за «Балтику», «Уфу», «Краснодар», «Пари НН», «Черноморец» и литовскую «Клайпеду».
- В активе Стоцкого 1 матч за национальную сборную России в сентябре 2018 года.
Источник: Metaratings