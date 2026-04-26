Удаление экс-спартаковца не помешало «Уралу» победить «Челябинск»

«Урал» в 31-м туре Первой лиги победил на выезде «Челябинск». Счет 2:1 в пользу екатеринбуржцев.

У «Урала» забили защитник Артем Мамин и нападающий Мартин Секулич.

На 74‑й минуте голкипер «Урала» Александр Селихов, бравший чемпионство со «Спартаком», при счете 2:0 получил красную карточку. Затем на 79-й минуте у «Челябинска» забил Гаррик Левин.

«Урал» поднялся на второе место, но его может опередить «Родина». «Челябинск» под руководством Романа Пилипчука занимает десятое место.

В следующем туре «Урал» примет «Шинник» (4 мая).