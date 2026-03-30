Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Березуцкий сказал, кто решит вопрос о его будущем в «Урале»

30 марта, 10:55

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий сообщил, что будет обсуждать будущее с президентом клуба Григорием Ивановым.

– В последнее время в прессе стала появляться информация, что вас в «Урале» могут поменять.

– Я не читаю прессу вообще. Это мы будем решать с президентом. Это не общественные действия, это разговор с президентом, сейчас посмотрим.

  • В этом году «Урал» в 5 матчах потерпел 3 поражения при 1 победе и 1 ничьей.
  • Команда опустилась на 3-е место в Первой лиге с 45 очками после 26 туров. Отставание от идущей на 2-м месте «Родины» составляет 4 очка.
  • Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Урал Березуцкий Василий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 