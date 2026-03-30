Березуцкий сказал, кто решит вопрос о его будущем в «Урале»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий сообщил, что будет обсуждать будущее с президентом клуба Григорием Ивановым.

– В последнее время в прессе стала появляться информация, что вас в «Урале» могут поменять.

– Я не читаю прессу вообще. Это мы будем решать с президентом. Это не общественные действия, это разговор с президентом, сейчас посмотрим.