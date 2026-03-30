Березуцкий сказал, кто решит вопрос о его будущем в «Урале»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий сообщил, что будет обсуждать будущее с президентом клуба Григорием Ивановым.
– В последнее время в прессе стала появляться информация, что вас в «Урале» могут поменять.
– Я не читаю прессу вообще. Это мы будем решать с президентом. Это не общественные действия, это разговор с президентом, сейчас посмотрим.
- В этом году «Урал» в 5 матчах потерпел 3 поражения при 1 победе и 1 ничьей.
- Команда опустилась на 3-е место в Первой лиге с 45 очками после 26 туров. Отставание от идущей на 2-м месте «Родины» составляет 4 очка.
- Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года.
Источник: «Матч ТВ»