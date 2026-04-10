Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бакаев рассматривает «Реал» и «Барселону»: «Мне нравится их футбольчик»

Бакаев рассматривает «Реал» и «Барселону»: «Мне нравится их футбольчик»

10 апреля, 15:06

Вингер «Родины» Солтмурад Бакаев пошутил о продолжении карьеры в Испании.

– В «Родине» у меня всe отлично. Всем доволен, очень рад быть здесь. Ещe и команда хорошо идeт по сезону.

– Признавайтесь, собираете коллекцию из испанских тренеров в России? Артига? Теперь Диас?

– На самом деле у меня правда хорошо ладится с испанскими специалистами. Мне прям хорошо играется под их руководством.

Думаю, может, испанский чемпионат для меня даже получше будет. Как раз наберусь сейчас опыта у испанских тренеров.

Поэтому в целом рассматриваю Ла Лигу для перехода. В «Реал» или «Барселону», например. Мне нравится их футбольчик – пас-пас, туда-сюда.

  • Солтмурад – воспитанник «Спартака».
  • Также он выступал за «Акрон» и «Рубин».
  • В этом сезоне в активе Бакаева 1+1 в 22 матчах.

Источник: Legalbet
Россия. PARI Первая лига Испания. Примера Родина Бакаев Солтмурад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 