Бакаев рассматривает «Реал» и «Барселону»: «Мне нравится их футбольчик»

Вингер «Родины» Солтмурад Бакаев пошутил о продолжении карьеры в Испании.

– В «Родине» у меня всe отлично. Всем доволен, очень рад быть здесь. Ещe и команда хорошо идeт по сезону.

– Признавайтесь, собираете коллекцию из испанских тренеров в России? Артига? Теперь Диас?

– На самом деле у меня правда хорошо ладится с испанскими специалистами. Мне прям хорошо играется под их руководством.

Думаю, может, испанский чемпионат для меня даже получше будет. Как раз наберусь сейчас опыта у испанских тренеров.

Поэтому в целом рассматриваю Ла Лигу для перехода. В «Реал» или «Барселону», например. Мне нравится их футбольчик – пас-пас, туда-сюда.