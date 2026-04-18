Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова

«Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова

18 апреля, 20:24
4

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался после матча 29-го тура Первой лиги против «Чайки» (0:2).

«Искренне извиняемся за этот позор. Мы пробили дно. Нам стыдно за то, что сделали это в Воронеже. Это не работа над ошибками. Извиняюсь за такую историю. Мне сложно понять, почему это так.

Я дал высказаться в раздевалке каждому игроку. Им было, что сказать. Говорил долго до этого. У них есть понимание, что сейчас самое время объединиться. Они переживают. Я сказал: «Здорово, что пришла такая мысль, вы не молчите». Но это нужно было делать раньше. Сказал, что будет много критики, но это заслуженно. Настоящий спортсмен должен с этим справиться. Если не готовы, приедем в Воронеж, сообщите мне – и в команде вас не будет», – сказал Василенко.

  • «Факел» сохраняет лидерство.
  • Команда близка к возвращению в РПЛ за один сезон.
  • «Чайка» Дмитрия Комбарова – в зоне вылета.

Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Факел Чайка Василенко Олег Комбаров Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
СильныйМозг
Хуже болельщиков спартака, только шестерки Спартак, то есть болельщики факела. А то что они позорники, это давно не секрет.
Ответить
mihail200606
1776537006
Бывает...
Ответить
За что бан ?
1776542218
Бог не фраер . Крикунам вашим ( а может и не вашим) "пламенный" !
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 