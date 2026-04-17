Ташуеву преподнесли странный подарок на пресс-конференции

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев получил странный подарок после матча 29-го тура Первой лиги против «Челябинска» (3:0).
Тренеру вручили большую скидочную карту. Событие состоялось на послематчевой пресс-конференции.
- Ташуев принял «Енисей» в декабря, сменив Андрея Тихонова. У красноярцев были и другие кандидаты, но остановились на Ташуеве.
- «Енисей» после 29 туров занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от зоны переходных матчей составляет пять очков. Красноярцы последний раз были в высшем дивизионе в сезоне-2017/18, но сразу вылетели.
- Лидирует в Первой лиге воронежский «Факел», который близок к возвращению в РПЛ за один сезон.
Источник: «Бомбардир»