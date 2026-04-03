Ташуев отказался возглавить сборную Италии

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев сообщил, что не планирует тренировать сборную Италии. Ее покинул Дженнаро Гаттузо.
- 48-летний тренер руководил итальянской сборной с июня 2025 года.
- Команда проиграла Боснии и Герцеговине в финальном стыке отбора ЧМ-2026.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд. Последний раз итальянцы были на чемпионате мира в 2014 году, где не вышли из группы. То же самое случилось с командой и в 2010 году.
«Итальянцы могут даже не присылать мне предложения, потому что я люблю родину и «Енисей».
Ну какая Италия? Там полно своих тренеров. Я отказываюсь!» – сказал Ташуев.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»