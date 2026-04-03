Ташуев отказался возглавить сборную Италии

3 апреля, 22:23
5

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев сообщил, что не планирует тренировать сборную Италии. Ее покинул Дженнаро Гаттузо.

  • 48-летний тренер руководил итальянской сборной с июня 2025 года.
  • Команда проиграла Боснии и Герцеговине в финальном стыке отбора ЧМ-2026.
  • Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд. Последний раз итальянцы были на чемпионате мира в 2014 году, где не вышли из группы. То же самое случилось с командой и в 2010 году.

«Итальянцы могут даже не присылать мне предложения, потому что я люблю родину и «Енисей».

Ну какая Италия? Там полно своих тренеров. Я отказываюсь!» – сказал Ташуев.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Италия. Серия А Россия. PARI Первая лига Енисей Италия Ташуев Сергей
Комментарии (5)
рылы
1775245929
Ташуев предложил себя на пост главного тренера «Спартака» https://bombardir.ru/news/786327 Ташуев намекнул, что Гвардиола работает по его методичке https://bombardir.ru/news/798066 Ташуев открестился от желания поработать в «Манчестер Юнайтед» https://bombardir.ru/news/798107 интересный пациент, чё-то мы его пропустили. срочно в палату к царю и пономарёву!
mikatv
1775254917
Черт... и как же теперь Италия? Вообще без шансов?
subbotaspartak
1775274377
Не повезло... Енисею
САДЫЧОК
1775292460
Самое смешное, что этот тип всерьёз так думает!
uralec06
1775311820
Где-то Кучук ещё бродит ....
