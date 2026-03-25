У Юрана есть престижный вариант в Первой лиге

25 марта, 11:09
4

Тренер Сергей Юран вскоре может вернуться к работе. У него есть вариант с «Уралом».

«Источники утверждают, что Сергей Юран также не против занять пост главного тренера «Урала». У Юрана неплохие отношения с Романом Орещуком, который, по сути, является советником Григория Иванова», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Юран находится без работы с октября прошлого года, когда уволился из турецкого «Серик Беледиеспора».
  • Зимой «Урал» возглавил бывший защитник сборной России Василий Березуцкий. При нем команда провела четыре матча, выиграв только один. Екатеринбуржцы из-за этого покинули зону прямого выхода в РПЛ.
  • Юран выигрывал Первую лигу с ярославским «Шинником» в 2007 году.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. PARI Первая лига Урал Юран Сергей
Комментарии (4)
anatoylew
1774427999
aldo conte
1774433123
Опять Серегу бросают на амбразуру. Нет что бы пригласить в стабильный "Рубин" и дать возможность спокойно поработать.
Ответить
VVM1964
1774443102
А в чем "престиж" тут ???...
Ответить
Бумбраш
1774497394
Берёза на выход?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
