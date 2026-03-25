У Юрана есть престижный вариант в Первой лиге

Тренер Сергей Юран вскоре может вернуться к работе. У него есть вариант с «Уралом».
«Источники утверждают, что Сергей Юран также не против занять пост главного тренера «Урала». У Юрана неплохие отношения с Романом Орещуком, который, по сути, является советником Григория Иванова», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- Юран находится без работы с октября прошлого года, когда уволился из турецкого «Серик Беледиеспора».
- Зимой «Урал» возглавил бывший защитник сборной России Василий Березуцкий. При нем команда провела четыре матча, выиграв только один. Екатеринбуржцы из-за этого покинули зону прямого выхода в РПЛ.
- Юран выигрывал Первую лигу с ярославским «Шинником» в 2007 году.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»