Врач тульского «Арсенала» спас жизнь двум людям

22 марта, 09:20
1

Главный врач тульского «Арсенала» Аркадий Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета Москва – Хабаровск.

«21 марта во время перелeта нашей команды на игру со «СКА-Хабаровск», одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо. Случилось резкое понижение артериального давления, потеря сознания. Врач «Арсенала» оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. В период полeта приступы повторялись несколько раз.

За 2 часа до посадки в Хабаровске бортпроводники по громкой связи вызвали врача в другую часть салона самолeта. У мужчины произошeл эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилeту передал обоих пациентов медикам», – написали туляки.

«Это не первый случай когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолeта, стараемся такие случаи не афишировать так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось.

При огромной личной поддержке министра здравоохранения Тульской области Сергея Мухина мы часто проходим различные тренинги по неотложной помощи для болельщиков на фан-зоне с участием Центра медицины катастроф и в ближайшем времени проведем уже ставшие традиционными тренинги по неотложной помощи для футболистов, тренеров и персонала клуба», – сказал Чмуневич.

  • К 60-й минуте «Арсенал» выигрывает в Хабаровске со счетом 2:1.
  • В случае победы команда Дмитрия Гунько поднимется на 9-е место.
  • «Арсенал» вылетел из РПЛ в 2022 году.

Источник: телеграм-канал «Арсенала»
Россия. PARI Первая лига Арсенал
Комментарии (1)
Айболид
1774161133
Не герой ,но точно молодец !
