«Как мальчишка»: Пономарев уличил Березуцкого в несолидности

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал поведение главного тренера «Урала» Василия Березуцкого.

«Нехорошо, когда тренер жуeт жвачку. Несолидно это. В своe время себя так не вели Бесков, Симонян или Якушин. Бесков вообще всегда сидел в костюме и галстуке.

Правда, тогда и жвачек не было. Но просто надо вести себя солидно, потому что на тебя смотрит вся команда.

Видел, что Василий Березуцкий сидит во время матча и жуeт. Некрасиво это, не делает чести тренеру. Надо быть посолиднее, а он сидит и жуeт жвачку, как мальчишка.

Карло Анчелотти всю карьеру жуeт жвачку? За ним я не слежу, а вот на Березуцкого обратил внимание», – заявил Пономарeв.