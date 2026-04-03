«Как мальчишка»: Пономарев уличил Березуцкого в несолидности

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал поведение главного тренера «Урала» Василия Березуцкого.
«Нехорошо, когда тренер жуeт жвачку. Несолидно это. В своe время себя так не вели Бесков, Симонян или Якушин. Бесков вообще всегда сидел в костюме и галстуке.
Правда, тогда и жвачек не было. Но просто надо вести себя солидно, потому что на тебя смотрит вся команда.
Видел, что Василий Березуцкий сидит во время матча и жуeт. Некрасиво это, не делает чести тренеру. Надо быть посолиднее, а он сидит и жуeт жвачку, как мальчишка.
Карло Анчелотти всю карьеру жуeт жвачку? За ним я не слежу, а вот на Березуцкого обратил внимание», – заявил Пономарeв.
- 43-летний Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года.
- При нем команда провела 5 официальных матчей: 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.
- Уральцы после 26 туров идут третьими в таблице PARI Первой лиги с 45 очками.
Источник: «Советский спорт»