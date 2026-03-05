Галактионов высказался о травме Пиняева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу нового повреждения 21-летнего вингера Сергея Пиняева.

Игрок травмировался в начале кубкового матча с тульским «Арсеналом» (2:1) и был заменен на Лукаса Веру.

– Посмотрим, что с Пиняевым, после детального обследования будет понимание. Он почувствовал внутренний дискомфорт.

Возможно, связано с синтетикой и сменой покрытия, но он был готов. Мы его не лимитировали на этапе подготовки.

– Пиняева в последнее время преследуют травмы. В этом есть система или это неудачное стечение обстоятельств?

– У каждого повреждения свой момент, не надо искать тенденцию. Был непростой период у него с прошлым повреждением, когда долго лечился и много пропустил. Но главный вопрос был не в степени серьезности травмы, а с тем, чтобы не форсировать подготовку. Выдержали даже чуть больше сроки.

Всю подготовку в паузу Сергей провел полностью без ограничений, очень надеюсь, что обойдется, и все будет хорошо.