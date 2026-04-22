Экс-игрок ЦСКА – о тренерском штабе Челестини: «Я вообще офигеваю, это пипец»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о работе главного тренера команды Фабио Челестини.

«Не хочу метать стрелы в Челестини, но тренерский штаб из девяти человек, ещe и с женой. Разрешили бы российскому специалисту завести столько человек в штаб вместе с женой? Нет? А почему Челестини разрешают? Она у него что-ли специалист незаменимый? Я вообще офигеваю, это пипец.

Слуцкому только одного помощника в своe время дали. А чем мы отличаемся от иностранцев? Тем, что нам надо меньше денег платить, а иностранцам больше? Я не понимаю, чем они лучше нас.

Мы сами в России обесцениваем наших тренеров и академию тренерского мастерства. Мы просто так что ли работаем? Чем иностранцы заслужили у нас работать? Вот мы и видим их работу: сколько тренеров в «Спартаке», теперь и в ЦСКА.

Нам говорят, что мы хуже, но чем? Нам же даже не дают шанс. Такой великий клуб, как ЦСКА, должен быть в лидерах в чемпионате. Покажи мне хоть одного бывшего игрока ЦСКА, который бы не хотел побед для команды. Мы разве вредители себе? Об этом даже бесполезно говорить, как со стеной. А когда озвучиваешь, потом начинают обижаться», – сказал Кузнецов.