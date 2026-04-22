  • Экс-игрок ЦСКА – о тренерском штабе Челестини: «Я вообще офигеваю, это пипец»

Экс-игрок ЦСКА – о тренерском штабе Челестини: «Я вообще офигеваю, это пипец»

Вчера, 09:10
22

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о работе главного тренера команды Фабио Челестини.

«Не хочу метать стрелы в Челестини, но тренерский штаб из девяти человек, ещe и с женой. Разрешили бы российскому специалисту завести столько человек в штаб вместе с женой? Нет? А почему Челестини разрешают? Она у него что-ли специалист незаменимый? Я вообще офигеваю, это пипец.

Слуцкому только одного помощника в своe время дали. А чем мы отличаемся от иностранцев? Тем, что нам надо меньше денег платить, а иностранцам больше? Я не понимаю, чем они лучше нас.

Мы сами в России обесцениваем наших тренеров и академию тренерского мастерства. Мы просто так что ли работаем? Чем иностранцы заслужили у нас работать? Вот мы и видим их работу: сколько тренеров в «Спартаке», теперь и в ЦСКА.

Нам говорят, что мы хуже, но чем? Нам же даже не дают шанс. Такой великий клуб, как ЦСКА, должен быть в лидерах в чемпионате. Покажи мне хоть одного бывшего игрока ЦСКА, который бы не хотел побед для команды. Мы разве вредители себе? Об этом даже бесполезно говорить, как со стеной. А когда озвучиваешь, потом начинают обижаться», – сказал Кузнецов.

  • ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 44 очками после 26 туров.
  • В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 2 ничьих и 5 поражениях и пропустила в каждой из этих игр.

Источник: «Советский спорт»
ЦСКА Кузнецов Дмитрий Челестини Фабио
СильныйМозг
1776842484
Поменяйте название клуба на мАсковские простофили
NewLife
1776843983
"Я вообще офигеваю, это пипец." Бомбардир, я вас забаню из-за мата, как вы не раз банили меня. Объясните, что означают слова: офигеваю и пипец, и какие слова они маскируют в жаргоне недорослей.
sochi-2013
1776844812
Деньги то надо отмывать.
bset
1776845411
Нужно попробовать Игнашевича. Хуже не будет. Есть опыт работы с Балтикой, вывел ее в РПЛ.
Коста008
1776845784
А что значит не дают шанс? ЦСКА давал шанс "перспективному" Федотову, а если углубиться в историю, то и молодому Слуцкому, причем меняли тогда ни кого-нибудь, а Хуанде Рамоса - бывшего главного Реала. Динамо не так давно давало шанс Карпину и закупало футболистов под него, сейчас дают шанс Гусеву. Локо дал шанс Галактионову, Оренбург - Ахмедзянову, Сочи - Осинькину, Крылья - Булатову. Рубин до агентских игр работал с Рахимовым, в Ахмате работает Черчесов, в Балтике - Таллалаев, в Акроне - Тедеев, в Махачкале - Евсеев, в Зените - Семак, в Краснодаре - Мусаев. У нас иностранцы сейчас трудятся только в 5 командах РПЛ, да и то, если по факту - Альба в Ростове доводит работу Карпина, Шпилевского терпят из-за неустойки, Челестини одной ногой на выход уже, по Артиге пока мало понимания, и единственный кто показывает последнее время реально хорошую работу - это Карседо. Так что эта рефлексия, что нашим не дают шанс - это пережиток
Цугундeр
1776846943
) "..сколько тренеров в «Спартаке», теперь и в ЦСКА.") Свиной грипп.
boris63
1776847811
Да пусть будет и двадцать тренеров и пять жён, лишь бы результат давал. А сейчас нафик ненужен вместе со всей шайкой с такими результатами.
TOMSON
1776852871
Ну в чем то он прав. И вопрос не в том дают или не дают шанс. А, как именно дают! Иностранцу и игроков купят по заказу и непонятные просьбы исполнят… Когда зовут наших, то будто одолжение делают по чей-то просьбе.
vvv123
1776884573
ЦСКА превратился в обычного середняка. Ни вверх не светит, да и на вылет тоже. Вот и бродят по полю как лунатики!
