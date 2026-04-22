Бразильский хавбек отказался от трансфера в «Зенит»

Полузащитник «Ботафого» Данило дос Сантос отказался от перехода в «Зенит».

Футболист хочет перейти в клуб Западной Европы после чемпионата мира-2026, а не играть в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал «Ботафого» 13 миллионов евро и списание долга в 12 миллионов, но хавбек не захотел принимать решение о своем будущем до ЧМ-2026.