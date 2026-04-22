Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бразильский хавбек отказался от трансфера в «Зенит»

Вчера, 09:52
18

Полузащитник «Ботафого» Данило дос Сантос отказался от перехода в «Зенит».

Футболист хочет перейти в клуб Западной Европы после чемпионата мира-2026, а не играть в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал «Ботафого» 13 миллионов евро и списание долга в 12 миллионов, но хавбек не захотел принимать решение о своем будущем до ЧМ-2026.

  • 24-летний полузащитник провел 19 матчей за «Ботафого» в этом сезоне, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
  • На счету Данило 2 матча и 1 гол за сборную Бразилии, которые он провел в марте этого года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Данило
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Коста008
1776841579
Желание то хорошее, а готовы ли будут там его купить за такие деньги, которые устроили бы Ботафого? Зенит то, понятное дело, готов переплатить с учетом реалий
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776841646
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо в старте ФКГазпромФламенго заменить чемоданных на бесчемоданных россиян ⚽
Ответить
aldo conte
1776841699
Молодец. Не за чем в эту помойку соваться. Деньги всё равно рано или поздно кончаться, а вспомнить будет нечего. РПЛ - это тоска смертная.
Ответить
СильныйМозг
1776841999
А еще ему обещали аналог скатерти-самобранки, только простыню. Оз уж этот дешёвый Спорт-Экспресс.
Ответить
k611
1776842281
Смотря как на ЧМ сыграет. Сыграет хорошо будет ему Европа, сыграет плохо вспомнит про предложение из России...
Ответить
ySS
1776845799
Милеру пора завязывать с бразилками, искать другие варианты. Только Мантуан не скурвился, остальные отбывают номер...
Ответить
Бумбраш
1776846721
Сейчас Миллер отправит танкер с спг в деревню пляжника и он на весельной лодке примчится..одно плохо,что не Джон дос сантос
Ответить
Strig
1776853653
МОЛОДЦА!!!! не пойду говорит в ПОЗОРНИКИ!
Ответить
Антрацитовый волхв
1776854318
Смысл? Зениту до Ботафого, простите, как до Луны.
Ответить
vvv123
1776884311
Зачем он нужен? У нас свои дос Сантосы есть. А то набрали всяких Дуранов зимой, а еападаюзих хороших нет!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 