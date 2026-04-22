Бразильский хавбек отказался от трансфера в «Зенит»

Полузащитник «Ботафого» Данило дос Сантос отказался от перехода в «Зенит».
Футболист хочет перейти в клуб Западной Европы после чемпионата мира-2026, а не играть в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал «Ботафого» 13 миллионов евро и списание долга в 12 миллионов, но хавбек не захотел принимать решение о своем будущем до ЧМ-2026.
- 24-летний полузащитник провел 19 матчей за «Ботафого» в этом сезоне, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
- На счету Данило 2 матча и 1 гол за сборную Бразилии, которые он провел в марте этого года.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»