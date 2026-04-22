  • Баринов: «Каждую игру подхожу к Торопу и говорю, что сегодня сыграем на ноль»

Баринов: «Каждую игру подхожу к Торопу и говорю, что сегодня сыграем на ноль»

Вчера, 08:46
13

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался об игре команды после домашнего матча с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

– Почему вы говорите, что у «Ростова» первый тайм хорошо проходил? Что было? Угловые только были. Считаю, что игра получилась равная.

– Какое отношение у тебя и у команды к тому, что ЦСКА в 2026 году не может сыграть на «ноль»? Обсуждаете это?

– Когда Игорь [Акинфеев] на воротах, часто обсуждаем это. Но Слава Тороп на этом акцент не делает. Конечно, хочется играть на ноль. Я к Славе каждую игру подхожу и говорю, что сегодня сыграем на ноль. Но не получается.

– В матче с «Ростовом» центр поля был непривычным для ЦСКА – без Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. Какие мысли и установки в связи с этим были перед матчем?

– Больше играть на атаку и контролировать контратаки «Ростова». Ничего непривычного не было. В каких‑то играх меня не бывает на этой позиции, в каких‑то – кого‑то другого.

– На чем делает акцент Фабио Челестини, когда просит нейтрализовать контратаки соперника – делать фол или вступать в отбор? Что он просит делать защитников при потере мяча?

– Быстро вступать в отбор. И это касается не только защитников, но и нападающих, которые теряют мяч. С них же начинается оборона. Они должны где‑то микрофол совершить, чтобы не было этой атаки.

  • В этом матче у ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев на 57-й минуте. У «Ростова» гол забил Роналдо на 36-й.
  • ЦСКА набрал 44 очка и занимает 6-е место в РПЛ. В следующем туре команда Челестини сыграет 25 апреля в гостях с «Рубином».
  • Красно-синие пропустили 18 голов в 11 матчах в 2026 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (13)
BarStep
1776840213
Сколько не говори халва - слаще во рту не будет Гы
Иван Петров 1986
1776840384
Лучше бы молчал.
Паровозов
1776840595
Димон мотиватор от Бога, на спартачей хорошо настроит.
Юбиляр
1776841492
Перед матчем со Спартаком подойди 2-3 раза ! Гыгыгы. (Надеюсь этого хватит, лучше 3 для надежности). Гыгыгы
bset
1776841631
Смотрю на Локомотив прошлого сезона. 3-е место после 16-го тура, а как итоге 6-е. История один в один ЦСКА сейчас. Галактионова не уволили, сейчас на 3-м месте идут. А что, если Челестини просто нужно дать поработать.
Foxitkuban
1776842775
«Каждую игру подхожу к Торопу и говорю, что сегодня сыграем на ноль» - мотиватор, уровня "БОГ".
...уефан
1776845403
...какого хега ты, вообще, к ему подходишь, ты кто?...
Бумбраш
1776847822
Неужели у коней нет чела,чтобы объяснил Баринову,что это работа психолога,а ногомячер играть должен,а за те деньги что заплатили -очень хорошо играть
balam
1776851621
Димка-дурачок.непонятно чем в команде занимается. рад за него,коней жалко
Shtthfckup
1776865041
И каждый раз говорю: "нет, ну сегодня точно", и все никак. Кони взяли себе пенсионера, видимо, там он и закончит, бесславно и бездарно
