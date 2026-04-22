Баринов: «Каждую игру подхожу к Торопу и говорю, что сегодня сыграем на ноль»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался об игре команды после домашнего матча с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

– Почему вы говорите, что у «Ростова» первый тайм хорошо проходил? Что было? Угловые только были. Считаю, что игра получилась равная.

– Какое отношение у тебя и у команды к тому, что ЦСКА в 2026 году не может сыграть на «ноль»? Обсуждаете это?

– Когда Игорь [Акинфеев] на воротах, часто обсуждаем это. Но Слава Тороп на этом акцент не делает. Конечно, хочется играть на ноль. Я к Славе каждую игру подхожу и говорю, что сегодня сыграем на ноль. Но не получается.

– В матче с «Ростовом» центр поля был непривычным для ЦСКА – без Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. Какие мысли и установки в связи с этим были перед матчем?

– Больше играть на атаку и контролировать контратаки «Ростова». Ничего непривычного не было. В каких‑то играх меня не бывает на этой позиции, в каких‑то – кого‑то другого.

– На чем делает акцент Фабио Челестини, когда просит нейтрализовать контратаки соперника – делать фол или вступать в отбор? Что он просит делать защитников при потере мяча?

– Быстро вступать в отбор. И это касается не только защитников, но и нападающих, которые теряют мяч. С них же начинается оборона. Они должны где‑то микрофол совершить, чтобы не было этой атаки.