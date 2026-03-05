Пиняев получил третью травму за сезон

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев травмировался в начале кубкового матча с тульским «Арсеналом».

Он получил повреждение на 9-й минуте и вскоре был заменен на дебютанта Лукаса Веру.

Для Пиняева это третья травма с начала сезона-2025/26 – ранее игрок пропустил 13 игр из-за проблем со здоровьем. Суммарно он выбывал на 74 дня.