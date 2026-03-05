Пиняев получил третью травму за сезон

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев травмировался в начале кубкового матча с тульским «Арсеналом».
Он получил повреждение на 9-й минуте и вскоре был заменен на дебютанта Лукаса Веру.
Для Пиняева это третья травма с начала сезона-2025/26 – ранее игрок пропустил 13 игр из-за проблем со здоровьем. Суммарно он выбывал на 74 дня.
- «Локо» играет с «Арсеналом» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 21-летний Пиняев выступает за московский клуб с января 2023 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.
Источник: «Бомбардир»