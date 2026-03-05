Мостовой проанализировал судейство в матче ЦСКА – «Краснодар»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от кубковой игры между ЦСКА и «Краснодаром».

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Его судил Алексей Сухой.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Отличная кубковая игра, в которой было всe – сюжет, интрига, голы, удаление, пенальти. Плюс ЦСКА проиграл «Ахмату», поэтому все ждали от них агрессии, что и произошло. «Краснодар» для москвичей – принципиальный соперник.

Многие остались довольны, кроме проигравшей стороны. Напряженный матч, драматичный. Но «Краснодар» не потерял шансы на выход в следующую стадию. Команда может бороться за два трофея, надо всего два гола отыграть.

Что касается судейства, можно было и не ставить пенальти. Момент спорный, но Обляков не забил, поэтому справедливость восторжествовала. Вторая жeлтая была уже при счeте 2:1 в пользу москвичей. «Краснодар» проиграл не из-за судьи», – сказал Мостовой.