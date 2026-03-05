Введите ваш ник на сайте
  • Экс-жена Аршавина: «Люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака»

Экс-жена Аршавина: «Люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака»

5 марта, 19:25
9

Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, высказалась о том, что ее сын Арсений выступает за «Спартак».

  • Мальчик занимается в академии «Спартака» с 2020 года.
  • Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год. У них трое общих детей.

– Я своего сына люблю в красно-белой форме «Спартака». Для меня самое главное, что у него горят глаза.

У нас дома собирается большая часть его команды. Я этому безумно рада. Вижу, насколько они дружны и являются настоящей командой в прямом смысле этого слова.

Они всегда вместе: и на тренировке, и после, и в школе вместе учатся. Смотрю на это и не могу нарадоваться.

Я вижу, что мой сын занимается тем, что по-настоящему любит и играет в той команде, которую любит. Для меня это и есть самое главное.

– Видите ли в нем перспективы стать успешным профессиональным футболистом?

– Это вопрос к тренеру. Я не футбольный эксперт. Даже много лет проведенных в футболе не научили меня всему тому, что бывает на поле – оценке происходящему. Не могу оценить, как играет мой сын.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1772728639
...с таким же низким центром тяжести, как у папы, и такой же хамски- хрипатый, как мама?... Продавать немедленно!...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772730332
Дура баба. Вплела в разборки сынка. Попортила ему футбольную карьеру. Вляпался теперь он с мололедства назло муженьку. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1772730674
Андрюха наверно алименты задинамил , вот и зашипела гадюка .
Ответить
DMитрий
1772733733
Тебя наверное тоже любит вся команда в красно-белой форме: У нас дома собирается большая часть команды. Я этому безумно рада. Вижу, насколько они дружны и являются настоящей командой в прямом смысле этого слова. Белоснежка и семь гномов... Короче, фильм ХХХ готов.
Ответить
