Экс-жена Аршавина: «Люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака»

Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, высказалась о том, что ее сын Арсений выступает за «Спартак».

Мальчик занимается в академии «Спартака» с 2020 года.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 год. У них трое общих детей.

– Я своего сына люблю в красно-белой форме «Спартака». Для меня самое главное, что у него горят глаза.

У нас дома собирается большая часть его команды. Я этому безумно рада. Вижу, насколько они дружны и являются настоящей командой в прямом смысле этого слова.

Они всегда вместе: и на тренировке, и после, и в школе вместе учатся. Смотрю на это и не могу нарадоваться.

Я вижу, что мой сын занимается тем, что по-настоящему любит и играет в той команде, которую любит. Для меня это и есть самое главное.

– Видите ли в нем перспективы стать успешным профессиональным футболистом?

– Это вопрос к тренеру. Я не футбольный эксперт. Даже много лет проведенных в футболе не научили меня всему тому, что бывает на поле – оценке происходящему. Не могу оценить, как играет мой сын.