  • Егоров – о «Зените»: «Пока народ платит утильсборы и катается на «Ладе», мы покатаемся на Джоне Дуране»

Егоров – о «Зените»: «Пока народ платит утильсборы и катается на «Ладе», мы покатаемся на Джоне Дуране»

5 марта, 17:39
31

Спортивный журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров раскритиковал «Зенит» за трансфер нападающего Джона Дурана.

«Зенит» против «Балтики» сыграл с Джоном Дураном, который когда-то за 70 миллионов евро был куплен в Саудовскую Аравию. Там он не супер забивал, и перешел в «Фенербахче», где забивал еще меньше. Зато зарплата у него 20 миллионов евро.

Меня это немного поражает. Сейчас в России вводят утильсбор, и обычному человеку, который поднакопил денег, тяжело купить «Мерседес». Но почему национальное достояние, оно же «Газпром», может без всяких утильсборов брать Джонов Дуранов и всех остальных за 20 миллионов евро, а это примерно 2 миллиарда рублей?

Это действительно целевое расходование средств? Это, конечно, манипуляция, но сколько можно было бы построить манежей на эти деньги. Просто подумайте, сколько полезного можно было сделать на 2 миллиарда рублей.

При том, что результат для «Зенита» формируют российские ребята. Мостовой отдал на Соболева, а Александр забил. И Соболев кричит руководству: «Мол, ребята, уважайте меня, я должен быть здесь, а не Дуран. Дайте мне шанс, дайте поиграть в основе – я вам покажу, что я не хуже чувака, который стоит 70 миллионов евро с годовой зарплатой 20 миллионов и который не забивает и ничем не выделяется. Зачем вы тратите такие огромные бабки? И вы еще не сможете его продать, потому что он у вас в аренде».

Поразительная история с «Зенитом». Они начинают клевать на то, что дорого лежит на европейском рынке. Это особо никогда не приносило результата, и вряд ли принесет сейчас.

Но национальное достояние расходуется уверенно, а народ плати пока утильсборы и покатайся на «Ладе», а мы покатаемся на Джоне Дуране», – сказал Егоров.

  • «Зенит» заплатил за аренду колумбийца 2,75 млн евро.
  • Сообщалось, что зарплату ему платит «Аль-Наср».
  • У Дурана нет голевых действий в 2 матчах за петербургскую команду. Он провел на поле 127 минут.

Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772724777
Что это такое и с чем его едят? Бомбардир перестаньте печатать мнение неудачников. Да и комментарии петухов номэд, спартач80 и шляпа заполярная. Комментарии у них токсичные, как и их извращенная жизнь.
Ответить
шахта Заполярная
1772724946
Хорошая статья. Гомо секи , строится и на Неву пуканы тушить
Ответить
ВасяК
1772725516
А что тут не правда???Всё по делу!!!
Ответить
...уефан
1772726768
...А здесь могло бы быть и жарче, Сэр! Но мы уже устали быть гласом вопиющим Средь разума пустыни и совести болота!...
Ответить
evgevg13
1772728452
И добавить нечего
Ответить
Айболид
1772729746
За кого болеет этот "журналист" можно было и не указывать . Понятно без лишних намёков . Сгоношили ,понимаещь , всяких красых шапочек , егоровых .... принять участие в организованной травле Зенита . Кстати на какие шиши это всё намутили ? Может с части этой суммы купили бы егорову "мноседес" - он бы и не парился на счёт утильсборов .
Ответить
Semenycch
1772730742
Джон Дуран взят в аренду, за небольшие трансферные деньги всего на полгода или меньше! Так что парнокопытному журналисту лучше помолчать, за умного сойдет! Кстати, парнокопытный, что там с ценами на бензин, авиационный керосин, дизельное топливо и прочее?
Ответить
Garrincha58
1772730868
Это какой народ катается на Ладе и кто такой этот журналюга откуда вылез наверное из багажника Лады этот раритет сейчас днём с огнём не найдёшь, а этот нашёл и тут же решил накалякать этот пасквиль спрашивается для чего?
Ответить
FWSPM
1772731002
понты дороже денег
Ответить
BarStep
1772735923
Во как его накрыло! Эт хорошо, если свинорылого так понесло, - значит мы на правильном пути Гы
Ответить
