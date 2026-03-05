Егоров – о «Зените»: «Пока народ платит утильсборы и катается на «Ладе», мы покатаемся на Джоне Дуране»

Спортивный журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров раскритиковал «Зенит» за трансфер нападающего Джона Дурана.

«Зенит» против «Балтики» сыграл с Джоном Дураном, который когда-то за 70 миллионов евро был куплен в Саудовскую Аравию. Там он не супер забивал, и перешел в «Фенербахче», где забивал еще меньше. Зато зарплата у него 20 миллионов евро.

Меня это немного поражает. Сейчас в России вводят утильсбор, и обычному человеку, который поднакопил денег, тяжело купить «Мерседес». Но почему национальное достояние, оно же «Газпром», может без всяких утильсборов брать Джонов Дуранов и всех остальных за 20 миллионов евро, а это примерно 2 миллиарда рублей?

Это действительно целевое расходование средств? Это, конечно, манипуляция, но сколько можно было бы построить манежей на эти деньги. Просто подумайте, сколько полезного можно было сделать на 2 миллиарда рублей.

При том, что результат для «Зенита» формируют российские ребята. Мостовой отдал на Соболева, а Александр забил. И Соболев кричит руководству: «Мол, ребята, уважайте меня, я должен быть здесь, а не Дуран. Дайте мне шанс, дайте поиграть в основе – я вам покажу, что я не хуже чувака, который стоит 70 миллионов евро с годовой зарплатой 20 миллионов и который не забивает и ничем не выделяется. Зачем вы тратите такие огромные бабки? И вы еще не сможете его продать, потому что он у вас в аренде».

Поразительная история с «Зенитом». Они начинают клевать на то, что дорого лежит на европейском рынке. Это особо никогда не приносило результата, и вряд ли принесет сейчас.

Но национальное достояние расходуется уверенно, а народ плати пока утильсборы и покатайся на «Ладе», а мы покатаемся на Джоне Дуране», – сказал Егоров.