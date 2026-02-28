Введите ваш ник на сайте
Новичка «Зенита» назвали бомжом за 35 миллионов

Сегодня, 18:17
11

Президент медийного клуба «БроукБойз» и журналист Дмитрий Егоров раскритиковал новичка «Зенита» Джона Дурана.

«Мы смотрим матч «Зенит»«Балтика» и видим, что Джон Дуран, который стоит 35 миллионов евро, бомж. Не в том смысле, что он играет… Мы не клуб оскорбляем. Но мы видим, что после единоборств он валится на землю, просит штрафные. Он не дорабатывает до конца, выключается из эпизодов, что вообще непозволительно.

Когда идут атаки, он не занимает створ ворот. Если вы нападающий, то должны включаться и занимать створ. Он ничего этого не делает. Лусиано Гонду был поинтереснее.

Может, конечно, Дуран прибавит. И все не будет строиться на том, что он просто дофига бабок стоил, и поэтому его взяли. Типа среагировали, как туземцы на золотые бусинки. С Джоном Джоном также. Потому что все равно Глушенков был лучше», – сказал Егоров.

  • Джон Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» в феврале 2026 года.
  • Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
  • Форвард уже дебютировал за петербургский клуб, проведя матч с «Балтикой» (1:0).
  • 22-летний колумбиец является игроком сборной Колумбии.
  • Ранее Дуран выступал за «Астон Виллу», «Фенербахче» и «Аль-Наср».

Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит БроукБойз Дуран Джон
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нейтральный болельщик
1772291967
Это было сказано не про то что он игрок Зенита, а то сейчас налетят на парня
Ответить
Цугундeр
1772292984
) При упоминании фамилии Егоров, в данном сообществе только две реакции. Диарея и эрекция.) Смотрим ,читаем...)) ЗЫ Ненужные диагнозы определяем и брезгливо выбрасываем.
Ответить
...уефан
1772294082
...три Джона уже в акуе от РПЛ! Если команда с 5-го места так возит рылом и втаптывает в газон их команду, то чего ждать от остальных!?...
Ответить
neveldomha
1772295572
А почему именно bomjом, а не хрюлём?
Ответить
Айболид
1772295879
во егорка языком чешет ! откуда такой взялся ? и ведь неспроста .
Ответить
Strig
1772296302
блин в заголовке б.о.м. ж. можно а в комментах НИ-ЗЯЯЯЯ.. Е@ёнать...
Ответить
Cleaner
1772296757
Лучше бы Зенит это бабло в 35 миллионов потратил на ПОКУПКУ очередного чемпионства со стопроцентной гарантией. Зачем покупать игрока, если можно купить судей? За Зенит очень стыдно...((((((((
Ответить
  • Читайте нас: 