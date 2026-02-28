Количество ВАР-вмешательств в РПЛ превышает норму в 2 раза

Эксперт по судейству Александр Бобров подсчитал среднее количество ВАР-вмешательств в матчах чемпионата России по футболу.
«Коэффициент Розетти» (среднее число ВАР-вмешательств) в чемпионате России составляет уже 0,64 при норме (по мнению итальянца) в 0,33 вмешательства за один матч. Превышение почти в два раза», – заметил Бобров.
- Бывший итальянский судья Роберто Розетти возглавляет судейский корпус УЕФА. До этого он работал с российскими арбитрами.
- В чемпионате России лидирует «Зенит», но уже сегодня его может опередить «Краснодар», защищающий титул.
- Чемпионат России продлится до мая, после чего ряд футболистов отправятся готовиться к чемпионату мира-2026.
Источник: телеграм-канал Александра Боброва