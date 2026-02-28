Эксперт по судейству прокомментировал скандал в Петербурге

Александр Бобров, эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству, высказался об игре 19-го тура чемпионата России «Зенит» – «Балтика».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«Не вижу смысла тратить время на обсуждение ВОЛ – был Хиль за линией офсайда или нет.

Это (обсуждение, недоумение, несогласие) случалось не раз во многих матчах. Если клубы и лигу такие линии и такая технология устраивают, то, значит, так тому и быть», – написал Бобров.