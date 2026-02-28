Миллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил с 50-летием главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Вместе с председателем правления клуба Константином Зыряновым он посетил раздевалку команды и подарил специалисту куртку с надписью «Семак здесь главный».
«Специальный именной подарок для Сергея Семака 👏🏼 С юбилеем! 🔝💙», – говорится в сообщении клуба.
- Вчера Семаку исполнилось 50 лет.
- «Зенит» в этот день выиграл у «Балтики» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ. Единственный гол забил Луис Энрике на 87-й минуте. На 75‑й минуте при счете 0:0 арбитры после видеопросмотра отменили гол защитника калининградцев Кевина Андраде из‑за офсайда.
- ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»»