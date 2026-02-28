Миллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил с 50-летием главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Вместе с председателем правления клуба Константином Зыряновым он посетил раздевалку команды и подарил специалисту куртку с надписью «Семак здесь главный».

«Специальный именной подарок для Сергея Семака 👏🏼 С юбилеем! 🔝💙», – говорится в сообщении клуба.