Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и «Ростов». Игра состоится 28 февраля, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Джованни, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохебби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!