Радимов назвал Аршавина «мудаком»

Бывший зенитовец Владислав Радимов удивлен, как он перепутал полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера.

– Ездите вы сейчас для видеопроектов много. И во всех выпусках возникает эффект присутствия.

– Ага, не у всех есть возможность поехать. А посмотреть, как Аршавин и Радимов перепутали игроков, может каждый. Ты же видел этот момент?

– Конечно. Почти всю игру «Ливерпуля» с «Интером» ругали Вирца, а во время замен заметили, что это был Макаллистер.

– Мы, два мудака, смотрели футбол 70 минут и не распознали Алексиса!

– До этого случая путали футболистов?

– В чемпионате России – точно нет! Дело вот в чем. У Аршавина давно плохое зрение, а у меня оно испортилось к 50 годам. С трибуны номера тяжело различались, хоть мы и сидели на хороших местах. Вирц и Макаллистер похожи друг на друга по комплекции и росту.

Так и перепутали, потому что не посмотрели составы. Не стали утруждать себя этим – сами играли в футбол и навскидку назвали бы 7–8 человек из «Ливерпуля». Вот и получал Вирц в течение 70 минут! И это еще не все моменты вставили…

– Что не вошло в итоговый выпуск?

– Ненормативная лексика! Макаллистер в этом матче играл очень плохо, поэтому Вирцу сильно досталось. Дико удивились, когда увидели его при выходе на замену.