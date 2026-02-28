Эмоциональная реакция Миллера на гол «Зенита» «Балтике»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер присутствовал на матче 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Балтикой».

Функционер эмоционально встретил единственный забитый мяч.

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

Скриншот эфира «Матч ТВ»