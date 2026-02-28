Введите ваш ник на сайте
«Нет слов»: «Балтика» – о произошедшем в Петербурге

Сегодня, 09:26
16

Александр Строк, пресс-атташе «Балтики», высказался по скандальному матчу против «Зенита».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.
  • Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«Нет слов.

Всякое в моей футбольной жизни случалось, но таких эксцессов еще не было. Хотя как сказать. Сейчас сразу на ум всплыл матч… тоже против «Зенита». Тот самый, на «Петровском», где 1:8 было. В первом тайме при счете 0:0 (4:0 по итогам двух матчей) мы тоже забили первыми и тот гол также был отменен из-за того, что якобы вратарю закрывался обзор по всем этим офсайдным правилам. Удивительное совпадение получается.

Совершенно точно сегодняшний отмененный гол станет предметом бурных обсуждений. Уже стал. Геометрию, судя по всему, придется изучать заново.

Но сейчас хочется поблагодарить наших парней за эту битву, которую они устроили на «Газпром-Арене». Первый тайм – думал, что будет тяжелее, в плане привыкания к высоким скоростям. Но оказалось надежнее. Действительно опасных эпизодов кроме выстрела Глушенкова я вспомнить не могу. А дальше? Когда в крайний раз хозяевам было так нелегко на своем поле, как после перерыва? Наши парни преобразились и выдали очень неплохие отрезки. Последние 15 минут владение мячом 60/40 в нашу пользу и второй тайм, в целом, остался за нами. Дисциплина и самоотдача сегодня были на качественном уровне. Во втором тайме «Балтика» допустила только один удар в створ своих ворот. Увы, он и стал роковым.

Приятно понимать, что общественность сегодня дает справедливую оценку произошедшему. Значит, слова про то, что «мы заслужили сегодня большего» совершенно точно не выглядят предвзятым мнением клубного сотрудника.

«Балтика» сегодня была хороша. И заслуживает добрых слов. Давайте как следуем поддержим парней во вторник на «Ростех Арене», – написал Строк.

Реакция Рабинера на скандал в матче «Зенит» – «Балтика» 2
Вратарь «Зенита» объяснил, почему гол «Балтики» отменен верно
Болельщики «Зенита» по-хамски отреагировали на шум по поводу отмены гола «Балтики» 1
Источник: телеграм-канал Александра Строка
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит
vvv123
1772262807
Хватит ныть. Горе побежденным!
Ответить
Бумбраш
1772262969
Зенит срам российского футбола!!!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1772263259
Футбол-отражение политики в стране! В. Маслаченко
Ответить
Спатрач -100%
1772264209
Ч М О Ш Н И К И........
Ответить
Спатрач -100%
1772264481
Может кто запамятовал по поводу ******.Так я вам напомню. Им же надо чемпионство к 100 летию клуба.Вот их и будут за уши тянуть.Одним словом чмошники.
Ответить
Спатрач -100%
1772264611
В прошлом году не удалось стать чемпионом.В этом году повторить надо 100 лет. И так будет каждый год 100 лет пока не возьмут чемп.
Ответить
Номэд
1772268059
Ну в этом году с помощью админресурса бом.жи в очередной раз станут липовыми чемпиёнами. По другому никак, столетие больше переносить нельзя
Ответить
mutabor0992
1772268486
Балтика!Мы с ВАМИ!!!p.s.Если что болею за Спартак.
Ответить
Fibercore
1772268782
Странно одно: что при офсайде позвали главного на ВАР, хотя такого быть не должно. Это раз. Если его позвали на предмет помехи вратарю, то тогда он должен был это и озвучить, а не озвучивать сам факт офсайда по пятке. Это два. Третье, даже при помехе вратарю, игрок Балтики находился прилично впереди вратаря, о какой помехе здесь может идти речь? Это три. На месте остальных клубов, после такого, я бы прекратил этот ЧЕМП, и начал новый альтернативный без газпромовской свиты и бюджетных денег. Пусть останется 4-6 команд, но играть будут на траве ВЕСНА-ОСЕНЬ в 4 круга.
Ответить
Cleaner
1772269992
У меня есть ТРИ слова: ЗЕНИТ КУПЛЕННЫЙ ЧЕМПИОН. Стыдно за наш футбол...(((((((((((((((((
Ответить
