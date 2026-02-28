«Нет слов»: «Балтика» – о произошедшем в Петербурге

Александр Строк, пресс-атташе «Балтики», высказался по скандальному матчу против «Зенита».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«Нет слов.

Всякое в моей футбольной жизни случалось, но таких эксцессов еще не было. Хотя как сказать. Сейчас сразу на ум всплыл матч… тоже против «Зенита». Тот самый, на «Петровском», где 1:8 было. В первом тайме при счете 0:0 (4:0 по итогам двух матчей) мы тоже забили первыми и тот гол также был отменен из-за того, что якобы вратарю закрывался обзор по всем этим офсайдным правилам. Удивительное совпадение получается.

Совершенно точно сегодняшний отмененный гол станет предметом бурных обсуждений. Уже стал. Геометрию, судя по всему, придется изучать заново.

Но сейчас хочется поблагодарить наших парней за эту битву, которую они устроили на «Газпром-Арене». Первый тайм – думал, что будет тяжелее, в плане привыкания к высоким скоростям. Но оказалось надежнее. Действительно опасных эпизодов кроме выстрела Глушенкова я вспомнить не могу. А дальше? Когда в крайний раз хозяевам было так нелегко на своем поле, как после перерыва? Наши парни преобразились и выдали очень неплохие отрезки. Последние 15 минут владение мячом 60/40 в нашу пользу и второй тайм, в целом, остался за нами. Дисциплина и самоотдача сегодня были на качественном уровне. Во втором тайме «Балтика» допустила только один удар в створ своих ворот. Увы, он и стал роковым.

Приятно понимать, что общественность сегодня дает справедливую оценку произошедшему. Значит, слова про то, что «мы заслужили сегодня большего» совершенно точно не выглядят предвзятым мнением клубного сотрудника.

«Балтика» сегодня была хороша. И заслуживает добрых слов. Давайте как следуем поддержим парней во вторник на «Ростех Арене», – написал Строк.