Подсчитан заработок Дурана за матч с «Балтикой»

Блогер Михаил Борзыкин подсчитал статистику нападающего «Зенита» Джона Дурана в матче 19-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

62 минуты на поле.

ТТД: 25 (меньше всех, даже вратаря).

Брак: 56% (худший в команде).

Точные удары: 1.

Выигранные единоборства: 3 из 20.

Удачные обводки: 0.

Передачи в штрафную: 0.

Созданные моменты: 0.

Подборы и перехваты: 0.

Заработано за матч: 30 миллионов рублей.