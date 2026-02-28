Подсчитан заработок Дурана за матч с «Балтикой»

Блогер Михаил Борзыкин подсчитал статистику нападающего «Зенита» Джона Дурана в матче 19-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).
62 минуты на поле.
ТТД: 25 (меньше всех, даже вратаря).
Брак: 56% (худший в команде).
Точные удары: 1.
Выигранные единоборства: 3 из 20.
Удачные обводки: 0.
Передачи в штрафную: 0.
Созданные моменты: 0.
Подборы и перехваты: 0.
Заработано за матч: 30 миллионов рублей.
- Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 миллиона евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина