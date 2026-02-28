Реакция фанатов «Зенита» на скандальную победу над «Балтикой»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало реакцию на победу над «Балтикой» в 19-м туре РПЛ.

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Про футбол коротко так.

Стартовый состав – отличный. И не хотелось бы, чтоб гол Луиса Энрике его как-то видоизменял в следующем туре. Дайте этому настояться.

«Балтика» не дала «Зениту» заснуть в первом тайме и граждане футболисты соизволили побегать. На такое смотреть приятно.

И в перерыве, честно, зрел пост на окончание матча – мол «Зенит» перемолол эту мощную «Балтику» и взял три очка. Все великие посты готовятся заранее, чтоб вы знали.

А в итоге «Балтика» начала молоть «Зенит». Методично, поступью Шварцнеггера в первом «Терминаторе».

Видна разница в готовности.

Потом еще и замены... Да, наверное Джон Джон и Дуран пока не готовы играть весь матч, но уж лучше Ерохин, ей боже.

Дивеев сыграл надежно, хвалим. Традиционного привоза в первом матче не случилось.

Джон Джон был хорош в первом тайме, попытки обострения, несколько раз хороший дриблинг. Сгодится нам этот паренек.

Дурана особо не отметишь, хотя были моменты, где он круто цеплял мяч в центре поля и разворачивал атаку.

Вендел всеобъемлющий.

Три очка есть, в середине недели можно будет еще и на РПЛ полностью сосредоточиться», – написали болельщики.