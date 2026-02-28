Тренер «Балтики» – о поражении от «Зенита» с отмененным голом: «Все вместе преподнесли Семаку подарок на день рождения»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры чемпионата.

– Мы гордимся нашими ребятами, они сыграли так, как мы их просили. Были близки к тому, чтобы сделать результат, но сегодня у Сергея Богдановича [Семака] день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе.

– Насколько отмененный гол повлиял на команду?

– Сказать, что не повлиял, не могу. На результат повлиял.