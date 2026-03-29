Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао побывал на матче 1-го тура Второй лиги между «Спартаком-2» и смоленской «Искрой» (1:1).
Испанец приехал на игру на автомобиле «Москвич».
- Это был дебютный официальный матч во главе «Спартака-2» для главного тренера Павла Фигона. Он пришел в клуб зимой из системы московского «Динамо».
- Для «Искры» это был дебютный матч на профессиональном уровне. В Смоленске профессионального футбола не было несколько лет.
- Кахигао в «Спартаке» больше года. Ранее он работал в турецком «Галатасарае», а также в структуре английского «Арсенала».
- «Спартак» идет в чемпионате России на шестом месте. На нем же команда начинала весеннюю часть сезона.
- Ближайший соперник – «Локомотив» (4 апреля).
Источник: «Бомбардир»