Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»

29 марта, 23:11
16

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао побывал на матче 1-го тура Второй лиги между «Спартаком-2» и смоленской «Искрой» (1:1).

Испанец приехал на игру на автомобиле «Москвич».

  • Это был дебютный официальный матч во главе «Спартака-2» для главного тренера Павла Фигона. Он пришел в клуб зимой из системы московского «Динамо».
  • Для «Искры» это был дебютный матч на профессиональном уровне. В Смоленске профессионального футбола не было несколько лет.
  • Кахигао в «Спартаке» больше года. Ранее он работал в турецком «Галатасарае», а также в структуре английского «Арсенала».
  • «Спартак» идет в чемпионате России на шестом месте. На нем же команда начинала весеннюю часть сезона.
  • Ближайший соперник – «Локомотив» (4 апреля).

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Искра Спартак-2 Спартак Кахигао Франсис
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dob13
1774815882
Какой именно москвич? 412 или м3, например?
Ответить
VVM1964
1774817006
При этом предварительно не забыв оповестить журналистов!)...
Ответить
рылы
1774818307
удивительно, да, приехать на спонсорской тачке? у нас, вон, барриос вообще ездит на клубной весте
Ответить
Интерес
1774847950
ПОЗОР!!!
Ответить
a_who
1774850873
На 408-м )))
Ответить
...уефан
1774855785
...спонсоры обязывают...
Ответить
Свинолёт
1774858755
Да ему пофиг. На халяву и уксус сладкий.
Ответить
Vitaga
1775075074
это перебор.. вроде певца Шамана. пафос и лживый патриотизм.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
