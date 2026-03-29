Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян подтвердил травму полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
По словам главного тренера команды, восстановление займет около двух недель, затронув игры с «Зенитом», «Ахматом» и «Динамо».
- 25-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне армянский полузащитник забил 12 голов и сделал 16 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Встреча чемпионата России по футболу «Зенит» – «Краснодар» намечена на 12 апреля. Команды занимают в турнирной таблице второе и первое места соответственно.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»