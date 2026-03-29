Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян подтвердил травму полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

По словам главного тренера команды, восстановление займет около двух недель, затронув игры с «Зенитом», «Ахматом» и «Динамо».