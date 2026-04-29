Энрике назвал число голов, которые «ПСЖ» нужно забить в ответном матче с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после домашней победы над «Баварией» (5:4) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов предположил, какой будет ответная игра.

«Невероятная игра, обе команды показали высочайший уровень. Я так устал, а ведь даже километра не пробежал. В матче было все: много взлетов и падений. Сейчас самое время поздравить игроков, обе команды и всех присутствующих. Мы заслужили победу, мы довольны, но, конечно, учитывая 5:2 по ходу матча, думаешь, что счет мог быть и другим.

Нужно проанализировать игру. Конечно, есть аспекты, которые мы можем улучшить. Но против такой команды, в которой так много классных игроков, это очень непросто. Мы пропустили четыре гола, есть над чем работать. Восстановимся, подумаем о чемпионате, а затем сосредоточимся на следующей неделе. Думаю, нас ждет похожая игра.

Я спросил у своих помощников, сколько голов нам надо забить в Мюнхене, и мы сошлись на трех. Этот стадион ассоциируется у нас с большой радостью – там мы выиграли свою первую Лигу чемпионов. «Бавария» будет играть перед своими болельщиками, но у нас будет тот же настрой. Поедем туда с мыслями о победе», – сказал Энрике.