Компани сказал, что вселяет уверенность в «Баварию» перед ответной игрой с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отметил большое число моментов, созданных его командой в 1-м матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5) в Париже.

«Энергетика была налицо. Мы держались, но при этом и сами нагнетали опасность. Одно дело, если смотреть только на пропущенные мячи: обычно вылетаешь после пяти голов на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. Но если обратить взор на созданные нами моменты, то могли забить еще больше. И это должно вселять в нас уверенность.

Сегодня мы увидели, что исход матчей зависит от мельчайших деталей. Эти детали будут не менее важны и на следующей неделе. Дома мы должны выложиться на полную, причем это касается и наших болельщиков.

Каждый элемент важен, моя задача – стремиться к совершенству. В этой игре были неизбежные моменты, связанные с рисками. Обе команды были готовы пойти на них. У нас было много шансов, не все реализовали. Надо воспользоваться возможностями на своем поле на следующей неделе.

Мы не можем просить большего. Мы играем против лучшей команды Европы, потому что «ПСЖ» – действующий чемпион. Исход противостояния все еще неясен. Нужно, чтобы наш стадион произвел впечатление. Наша арена – легендарное место, где «Бавария» праздновала не одну великую победу. Мы не можем надеяться на что-то лучшее. Мы пойдем с тем, что у нас есть, и будем работать над тем, что мы можем улучшить.

Вот что может происходить в полуфинале Лиги чемпионов: лучшие игроки показывают максимум в решающий момент. Они всегда продолжают бороться независимо от того, потеряли они мяч или нет. То, что сделал Майкл [Олисе], впечатлило невероятно, но нам нужно достичь своей цели – выйти в финал», – сказал Компани.