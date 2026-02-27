Лапочкин проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин высказался о спорном эпизоде в матче 19-го тура между «Зенитом» и «Балтикой».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Крайне тяжелый момент. Когда был забит гол, никто и не подумал, что может быть офсайд.

У нас нет полуавтоматической системы определения офсайда. Нет смысла говорить, правильно или нет нарисовали офсайдные линии. Нам их нарисовали, значит, мы им должны верить. Нет у нас других технологий.

Хиль по этим линиями находился за линией офсайда. И в момент удара он перекрывает обзор вратарю. Так что это «вне игры», – сказал Лапочкин.