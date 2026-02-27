Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лапочкин проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Лапочкин проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Вчера, 22:19
17

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин высказался о спорном эпизоде в матче 19-го тура между «Зенитом» и «Балтикой».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
  • Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Крайне тяжелый момент. Когда был забит гол, никто и не подумал, что может быть офсайд.

У нас нет полуавтоматической системы определения офсайда. Нет смысла говорить, правильно или нет нарисовали офсайдные линии. Нам их нарисовали, значит, мы им должны верить. Нет у нас других технологий.

Хиль по этим линиями находился за линией офсайда. И в момент удара он перекрывает обзор вратарю. Так что это «вне игры», – сказал Лапочкин.

Еще по теме:
Реакция Аршавина на скандальную победу «Зенита» над «Балтикой» 2
Гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии 67
РПЛ. «Зенит» возобновил сезон победой над «Балтикой» (1:0) и вышел в лидеры в юбилей Семака 144
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Лапочкин Сергей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Medved2468
1772220366
ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ!
Ответить
ZAITZEFF2011
1772220805
Экономят деньги а потом рассуждают...
Ответить
Император 1
1772220837
Нечестно!(
Ответить
timon2401
1772221197
Копит на Мальдивы)))
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1772221240
Все правильно, и нечего тут
Ответить
шахта Заполярная
1772221473
Ну а что еще может сказать эта пародия болотная. Сколько бы оно ни говорило, ни разу болотных вонючек не обвинило в нарушении правил.
Ответить
Интерес
1772221496
Проститутка.
Ответить
Бумбраш
1772222022
А по делу лампочкин может что нибудь сказать?
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1772224479
А-ха-ха, давай, Лапочкин, не останавливайся, позорься до конца, и вот такие вот все дешёвые эксперты рассказывают всей стране с умными физиономиями, что д.е.р.м.о. пахнет розами, а чёрное — это белое, такой позор, молчал хоть уже.
Ответить
ХАЙЗЕНБЕРГ46
1772226044
Фантазёры. Пид... и ваф....
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
Нигматуллин двумя словами отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
01:01
ВидеоМостовой «по-футбольному» разобрал отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
00:25
2
ВидеоСтало известно, будет ли «Балтика» обжаловать отмену гола в ворота «Зенита»
00:17
4
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»
Вчера, 23:57
7
В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:50
8
ВидеоСемак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:39
5
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:17
5
«Балтика» тремя словами охарактеризовала поражение от «Зенита»
Вчера, 22:56
12
ВидеоДивеев прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 22:44
5
Все новости
Все новости
Тренер «Балтики» – о поражении от «Зенита» с отмененным голом: «Все вместе преподнесли Семаку подарок на день рождения»
00:45
Видео«Зенит» показал, как Семака поздравили в раздевалке с 50-летием
00:09
1
В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:50
8
ВидеоСемак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:39
5
Егоров: «Сезон РПЛ был размазан и слит сегодня»
Вчера, 23:25
3
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:17
5
Радимов оценил скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:07
3
«Балтика» тремя словами охарактеризовала поражение от «Зенита»
Вчера, 22:56
12
ВидеоДивеев прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 22:44
5
Генич: «Зенит» взял три очка, а выиграла «Балтика»
Вчера, 22:34
11
Семак повторил достижение Семина, Романцева и Бердыева
Вчера, 22:30
4
ВидеоЛапочкин проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 22:19
17
Реакция Аршавина на скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 22:13
7
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 21:53
29
ФотоГол «Балтики» «Зениту» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии
Вчера, 21:36
83
РПЛ. «Зенит» возобновил сезон победой над «Балтикой» (1:0) и вышел в лидеры в юбилей Семака
Вчера, 21:31
181
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:28
1
ФотоГол «Балтики» в ворота «Зенита» отменили из-за пассивного офсайда
Вчера, 21:19
45
Рабинер дал прогноз на чемпиона РПЛ
Вчера, 20:39
2
1-й тайм матча «Зенит» – «Балтика» вызвал матерную реакцию
Вчера, 20:32
10
«Динамо» может лишиться легионера
Вчера, 20:20
Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру
Вчера, 20:12
ФотоТалалаев с трибуны смотрит матч «Балтики» с «Зенитом»
Вчера, 20:03
3
Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака
Вчера, 19:37
5
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
Вчера, 19:13
ВидеоГенич выложил самоироничное видео на тему скандала вокруг себя
Вчера, 19:01
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
Вчера, 18:44
4
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
Вчера, 18:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 