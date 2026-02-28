Болельщики «Зенита» по-хамски отреагировали на шум по поводу отмены гола «Балтики»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало реакцию на отмену гола «Балтики».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Забавно, что про левые офсайды и линии больше всего кукарекают те, кто радовался голу Мартинса в прошлом сезоне», – написали фанаты из Санкт-Петербурга.