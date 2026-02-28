Бородин – об отмене гола «Балтики»: «Тем и прекрасен футбол»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Дмитрий Бородин прокомментировал исход матча 19-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:0).

«Балтика» забила гол и уже радовалась победе. Но все изменил ВАР, тем и прекрасен футбол», – сказал Бородин в эфире «Матч ТВ».