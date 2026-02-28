Бородин – об отмене гола «Балтики»: «Тем и прекрасен футбол»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Дмитрий Бородин прокомментировал исход матча 19-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:0).
«Балтика» забила гол и уже радовалась победе. Но все изменил ВАР, тем и прекрасен футбол», – сказал Бородин в эфире «Матч ТВ».
- Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.
- Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.
Источник: «Бомбардир»